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    Боевики обезглавили 50 человек на севере Мозамбика

    10 Ноября 2020, 17:30

    КАБУ-ДЕЛГАДУ. КАЗИНФОРМ - Боевики, связанные с террористической группой «Исламское государство» (ИГИЛ/ДАИШ, запрещена в РК), массово казнили жителей двух деревень на севере Мозамбика, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Аль-Джазира».

    По словам очевидцев, повстанцы-исламисты загнали жертв на футбольное поле в деревне Муатиде, где и была совершена расправа. В полиции сообщили, что за последние три дня нападавшие обезглавили и расчленили более 50 человек в богатой газом провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика, где до сих пор продолжается насилие.

    По информации главнокомандующего полиции Мозамбика Бернардино Рафаэля, боевики, причастные к ИГИЛ, напали на несколько деревень в округах Миудумбе и Макомия, убивая мирных жителей, похищая женщин и детей и сжигая дома. Некоторые эксперты считают, что корнем беспорядков в стране может быть бедность и неравенство, а не религия. Они уверены, что у исламистов, называющих себя «Аш-Шабаб», нет известных связей с данной группировкой, действующей в Сомали. В результате беспорядков с 2017 года погибло более 2000 человек, более половины из которых - гражданские лица. Согласно отчету Amnesty International, опубликованному в прошлом месяце, жестокие нападения в Кабу-Делгаду вызвали гуманитарный кризис, в котором более 300 000 человек стали вынужденными переселенцами и 712 000 нуждаются в гуманитарной помощи. Напомним, за последнее время это далеко не первый теракт, в совершении которого подозревают джихадистов. Ранее «ареной» жутких исламистских терактов стали Франция и столица Австрии Вена.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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