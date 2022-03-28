Боевая учеба совершенствуется в армии Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации в Вооруженных силах поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева по пересмотру программы боевой подготовки с внедрением новых способов применения войск, Генеральным штабом создана рабочая группа, которая осуществляет переработку руководящих документов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

При этом, исходя из опыта современных вооруженных конфликтов и угроз военной безопасности, в обучение войск уже внесены изменения, направленные на совершенствование боевых навыков личного состава.

«В практику подготовки подразделений введена армейская тактическая стрельба, навыки которой необходимы при ведении боя в городе. С командирами подразделений проводятся тактические занятия по вопросам поддержания режима чрезвычайного положения. Выработаны и введены в подготовку общевойсковых подразделений способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами», – рассказал представитель департамента боевой подготовки полковник Канатбек Асемов.

Кроме того, в ходе боевой учебы осуществляется взаимодействие и обмен практическим опытом с подразделениями других войск и воинских формирований.

Нововведения позволяют повысить уровень обученности личного состава и боеспособности подразделений Вооруженных сил, эффективно использовать имеющиеся силы и средства.