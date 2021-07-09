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    Боевая подготовка армии – какие мероприятия проводит Минобороны

    9 Июля 2021, 15:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев рассказал о мероприятиях, направленных на поддержание и развитие боевой подготовки армии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особое внимание уделяется боевой подготовке, развитию боевых возможностей и практических навыков личного состава военнослужащих. В двустороннем формате проводятся совместные мероприятия с представителями вооруженных сил ближнего зарубежья – России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая и дальнего зарубежья – Турции, Италии, Индии, Пакистана», - сказал Тимур Дандыбаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, в многостороннем формате проводятся совместные учения ОДКБ, ШОС, СНГ, ООН.

    «Для повышения уровня боевого мастерства наши военнослужащие участвуют в Армейских международных играх. Часть конкурсов проводится в Казахстане», - отметил спикер.

    «Следует заметить, что, по сути, АрМИ – это не «игры», а вид боевой подготовки, которая проходит в состязательной форме. Участие в них способствует профессиональному росту, повышению воинского мастерства и боевой выучке военнослужащих», - заключил представитель Минбороны.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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