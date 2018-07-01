Боец из Шымкента стал чемпионом Азии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Галымжан Канаев стал обладателем титула чемпиона Азии по К1 после победы на турнире ALASH PRIDE, сообщает СИА «SPORTINFORM».
В Капшагае состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам Лиги «ALASH PRIDE», в соглавном поединке которого казахстанец Галымжан Канаев встретился с таджикским бойцом Олимом Хайтбеком.
Бойцы подогрели интерес к бою конфликтом на процедуре взвешивания, когда Хайтбек грубо толкнул Канаева и пытался вырвать чемпионский пояс из рук организаторов.
Правда, сам бой двух бойцов завершился досрочно. Казахстанский боец в первом раунде пробил с левой ноги прямо в голову сопернику, который рухнул на канвас как подкошенный. Олим оказался в тяжелом нокауте. Хайтбек попытался встать и продолжить бой, но был серьезно потрясен. Угол таджикского бойца выбросил полотенце и бой был остановлен.
Таким образом, Олим Хайтбек потерпел второе поражение в карьере при шести победах, а Галымжан Канаев выиграл свой седьмой бой.
Пояс чемпиона Азии по К1 версии ALASH PRIDE в весовой категории 81 килограмм заслуженно достался бойцу из Шымкента Галымжану Канаеву.
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