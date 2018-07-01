Боец Егембердиев победил узбекистанца на турнире ALASH PRIDE

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец ММА Евгений Егембердиев одержал победу в главном поединке турнира ALASH PRIDE, сообщает СИА «SPORTINFORM».

В Капшагае на турнире ALASH PRIDE казахстанец Евгений «Метис» Егембердиев провел бой против Муродбека «Волкодава» Азимова из Узбекистана.

Стоит отметить, что многие специалисты и болельщики надеялись увидеть упорный, конкурентный бой в клетке, так как оба бойца являются базовыми ударниками.

Егембердиев в прошлом боксер-любитель, бронзовый призер чемпионата мира по боксу среди студентов 2006 года, ныне успешно выступающий в ММА. А его соперник Муродбек Азимов - универсальный боец, выступающий в профессиональном боксе, в турнирах по смешанным единоборствам и кикбоксингу.

Однако бой двух панчеров завершился неожиданно и быстро. Евгений Егембердиев победил Муродбека Азимова техническим нокаутом в первом раунде.

Таким образом, казахстанский боец Евгений Егембердиев завоевал пояс чемпиона по версии ALASH PRIDE в весовой категории свыше 93 килограммов.