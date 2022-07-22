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    Боеприпасы взрываются из-за пожара в Словении

    22 Июля 2022, 10:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Словении эвакуировано население трех деревень, которые оказались в зоне распространения большого пожара. Власти страны называют его крупнейшим за все более чем 30 лет существования независимой республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Огонь охватил площадь более чем в 2 тыс. га. Из-за огромных температур взрываются боеприпасы, лежавшие в земле еще со времен боев Первой мировой войны. Словенским пожарным активно помогают соседи.

    Во Франции температура воздуха за последние дни несколько снизилась, что помогло пожарным взять под контроль распространение пламени в Жиронде. В этом регионе огонь уничтожил уже более 20 тыс. га леса и вынудил эвакуировать 36 тыс. человек. Но синоптики предупреждают, что в выходные на западе страны вновь ожидается жара.

    В Испании пока не удается взять под контроль лесные пожары на севере и западе страны. Там остаются еще девять крупных очагов. В провинции Виго на помощь пожарным приходят военные. Справиться с огнем по-прежнему мешают сильный ветер и жара. На всей территории королевства остается чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

    Фото: ru.euronews.com

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Испания Франция Мировые новости Пожар
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