Боеприпасы взрываются из-за пожара в Словении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Словении эвакуировано население трех деревень, которые оказались в зоне распространения большого пожара. Власти страны называют его крупнейшим за все более чем 30 лет существования независимой республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Огонь охватил площадь более чем в 2 тыс. га. Из-за огромных температур взрываются боеприпасы, лежавшие в земле еще со времен боев Первой мировой войны. Словенским пожарным активно помогают соседи.

Во Франции температура воздуха за последние дни несколько снизилась, что помогло пожарным взять под контроль распространение пламени в Жиронде. В этом регионе огонь уничтожил уже более 20 тыс. га леса и вынудил эвакуировать 36 тыс. человек. Но синоптики предупреждают, что в выходные на западе страны вновь ожидается жара.

В Испании пока не удается взять под контроль лесные пожары на севере и западе страны. Там остаются еще девять крупных очагов. В провинции Виго на помощь пожарным приходят военные. Справиться с огнем по-прежнему мешают сильный ветер и жара. На всей территории королевства остается чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

Фото: ru.euronews.com