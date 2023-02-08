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    Boeing планирует сократить 2 тысячи офисных сотрудников в этом году

    8 Февраля 2023, 09:24

    АРЛИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Производитель самолетов Boeing планирует сократить около 2 тысяч рабочих мест в финансовой и кадровой сферах в этом году и сосредоточиться на инжиниринге и производстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Этот шаг связан с тем, что компания вкладывает много ресурсов в разработку продуктов, услуг и технологий.

    Часть функций будет передана Tata Consulting Services, подразделению одного из крупнейших конгломератов Индии.

    В последние годы у Boeing были проблемы, в том числе с посадкой своего самолета 737 Max после двух аварий со смертельным исходом.

    Комания уже предупредила, что продолжит придерживаться прозрачной политики в плане сокращения штата сотрудников и пообещала поддерживать пострадавших товарищей по команде.

    Около трети рабочих мест будет передано на аутсорсинг Tata Consulting Services, которая находится в Бангалоре.

    Boeing также заявила, что продолжит увеличивать рабочие места «с акцентом на инжиниринг и производство».

    Помимо 15 тысяч человек, которых она наняла в 2022 году, компания заявила, что намерена нанять еще 10 тысяч в этом году.

    Авиационный гигант занялся трансформацией после двух катастроф со смертельным исходом, случившихся на его пассажирском самолете четвертого поколения 737 Max. .

    29 октября 2018 года рейс 610 авиакомпании Lion Air рухнул в Яванское море через 13 минут после вылета из международного аэропорта в Джакарте, погибли все 189 пассажиров и члены экипажа.

    Менее чем через пять месяцев рейс 302 авиакомпании Ethiopian Airlines, направлявшийся в Кению, потерпел крушение через шесть минут после вылета из столицы Эфиопии - Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли.

    Позже выяснилось, что обе аварии были вызваны ошибками при конструировании, и в частности, использованием программного обеспечения для управления полетом, известного как «Система улучшения характеристик маневрирования» (MCAS).

    Система была разработана, чтобы помочь пилотам, хорошо знакомым с предыдущими поколениями самолета 737, и избавить их от необходимости дорогостоящей дополнительной подготовки для полетов на новой модели.

    Но система отказала, и в обоих случаях это привело к катастрофе, которую пилоты не смогли предотвратить.

    После перенастройки самолета и обучения пилотов самолет 737 Max снова будет допущен к полетам в большинстве стран мира.


    Фото: GETTY IMAGES

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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