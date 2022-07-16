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    Боец из Казахстана победил кыргызстанца на турнире в Актау

    16 Июля 2022, 23:30

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Болат Заманбеков (3-1) выступил на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 48 & Naiza FC 41 в Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он сразился с кыргызстанцем Сыймыком Эльдияром уулу (1-0). Бой в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и завершился победой Заманбекова удушающим приемом во втором раунде.

    Таким образом, Болат Заманбеков одержал четвертую победу в профи-ММА, а Сыймык Эльдияр уулу потерпел первое поражение в карьере.

    Хедлайнерами турнира станут казахстанский файтер Даурен Ермеков (16-5) и россиянин Гамзат Хирамагомедов (10-1). Они оспорят пояс «временного» чемпиона EFC в среднем весе. Что касается лиги Eagle FC, то ее учредителем является бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Мангистауская область Актау
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