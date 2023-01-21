Боец из Казахстана победил азербайджанского файтера в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Алишер Габдуллин на турнире промоушна Octagon встретился с представителем Серханом Валили (8-4), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Файтер из Казахстана в поединке турнира Octagon 39, который в данный момент проходит в Алматы, быстро перехватил инициативу в поединке и уже на третьей минуте дебютного раунда провел удушающий прием, одержав победу.

Для Габдуллина эта победа стала уже 11-й в профессиональной карьере при трех поражениях.

В главном событии вечера встретятся казахстанец Азат Максум (15-0) против бразильца Фабрисио Нуньеса (8-0).



