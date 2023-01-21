Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Боец из Казахстана победил азербайджанского файтера в Алматы

    21 Января 2023, 23:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Алишер Габдуллин на турнире промоушна Octagon встретился с представителем Серханом Валили (8-4), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Файтер из Казахстана в поединке турнира Octagon 39, который в данный момент проходит в Алматы, быстро перехватил инициативу в поединке и уже на третьей минуте дебютного раунда провел удушающий прием, одержав победу.

    Для Габдуллина эта победа стала уже 11-й в профессиональной карьере при трех поражениях.

    В главном событии вечера встретятся казахстанец Азат Максум (15-0) против бразильца Фабрисио Нуньеса (8-0).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Спорт Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кандидат в UFC из Казахстана непобежденного бразильского нокаутера
    Казахстанец нокаутировал турка в Алматы
    Завершился рабочий визит Главы государства в Костанайскую область
    Казахстанский боец за 20 секунд нокаутировал россиянина в Алматы
    Популярное
    1 Партия Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты
    2 Рынок «Аксай» сгорел в Таразе: возбуждено уголовное дело
    3 Водителей автобусов не хватает в Караганде
    4 Девочка-богатырь родилась в Мангистауской области
    5 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область
    Новости партнеров