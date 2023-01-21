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    Боец из Казахстана нокаутировал турка в Алматы

    21 Января 2023, 21:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Жансерик Жаксыгулов провел бой против турецкого спортсмена Фатиха Шентурка (2-1) на турнире лиги Octagon, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz .

    В самом конце поединка казахстанский файтер после серии мощных ударов руками также провел несколько попаданий коленом и отправил турецкого бойца в нокаут.

    Эта победа стала четвертой в профессиональной карьере Жаксыгулова при двух поражениях.

    Главным событием турнира станет бой казахстанца Азата Максума (15-0) с бразильцем Фабрисио Нуньесом (8-0).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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