Боаоский азиатский форум стартовал на Хайнане

БОАО.КАЗИНФОРМ – На острове Хайнань во вторник открылся Боаоский азиатский форум (БАФ) под девизом «Мир в неопределенности: солидарность и сотрудничество перед лицом вызовов, открытость и инклюзивность ради развития», передает с места события собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Традиционно БАФ открылся с пресс-конференции, на которой организаторы представили два доклада о социально-экономической ситуации в Азиатском регионе. Форум будет проходить четыре дня, в течение которых пройдут около 50 мероприятий. Церемония открытия БАФ состоится 30 марта, на ней выступит новый премьер Госсовета КНР Ли Цян, главы правительств других стран и крупнейших международных организаций.

«Неопределенность является определяющей характеристикой сегодняшнего мира. Эта неопределенность подчеркивается рядом серьезных вызовов. Будь то пандемия коронавируса, геополитические конфликты, нисходящая спираль мировой экономики или глобальное потепление, любой из этих вызовов касается не только настоящего, но и будущего. Перед лицом этих вызовов международное сообщество стало более активным и стремится к укреплению сотрудничества и содействию развитию», - заявил на брифинге генеральный секретарь БАФ Ли Баодун.

В рамках форума также состоятся конференции, посвященным таким темам, как «экономическое развитие и безопасность», «туризм», «зеленое градостроительство», «здравоохранение» и «научно-технические инновации».

На полях форума затронут вопросы глобального реагирования на изменение климата, достижения углеродной нейтральности и высококачественного строительства инициативы «Пояса и пути».

БАФ-2023 года проходит в режиме офлайн. На Форуме зарегистрировано около 2 тысяч официальных участников из более чем 50 стран и регионов, а также более 1,1 тысячи журналистов, представляющие более чем 170 медиаорганизаций из 40 стран и регионов. В дискуссиях примут участие более 90 политиков и членов правительств со всего мира, 11 глав международных и региональных организаций, авторитетные ученые и политологи, а также представители крупных международных корпораций.

В качестве почетных гостей форума ожидаются директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корман, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин, генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорн и другие.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса ежегодное совещание БАФ в 2020 году было отменено, и его провели в 2021 году. До этого БАФ ежегодное мероприятие отменяли лишь в 2003 году, когда в КНР была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии, тогда совещание перенесли на ноябрь.

В 2022 году совещание БАФ впервые в истории прошло в системе замкнутого цикла. Все участники форума проживали фактически в закрытом «пузыре», где из изолированных гостиниц их на транспорте доставляли к месту проведения конференции БАФ.

На нынешнем Форуме тесты на коронавирус следует сдавать только участникам церемонии открытия БАФ и двусторонних встреч на высоком уровне, запланированных на полях мероприятия.

Боаоский азиатский форум, основанный в 2001 году – международная организация, инициированная 29 государствами-членами, включая Казахстан.



