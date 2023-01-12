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    Боаоский азиатский форум пройдет в марте на Хайнане

    12 Января 2023, 21:51

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума (БАФ) состоится в конце марта 2023 года в Боао провинции Хайнань на юге Китая. Об этом говорится в сообщении секретариата БАФ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам генерального секретаря БАФ Ли Баодуна, в этом году совещание сфокусируется на вопросах, связанных с ускорением темпов восстановления мировой экономики в постпандемийный период.

    В рамках мероприятия также состоятся конференции, посвященным таким темам, как «экономическое развитие и безопасность», «туризм», «зеленое градостроительство», «здравоохранение» и «научно-технические инновации».

    На полях форума затронут вопросы глобального реагирования на изменение климата, достижения углеродной нейтральности и высококачественного строительства инициативы «Пояса и пути».

    Организаторы БАФ сообщили, что форум в марте 2023 года пройдет в режиме офлайн. В нем примут участие политики и члены правительств со всего мира, главы международных организаций, авторитетные ученые и политологи, а также представители крупных международных корпораций.

    Напомним, что из-за пандемии коронавируса ежегодное совещание БАФ в 2020 году было отменено, и его провели в 2021 году. До этого БАФ ежегодное мероприятие отменяли лишь в 2003 году, когда в КНР была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии, тогда совещание перенесли на ноябрь.

    В 2022 году совещание БАФ впервые в истории прошло в системе замкнутого цикла. Все участники форума проживали фактически в закрытом «пузыре», где из изолированных гостиниц их на транспорте доставляли к месту проведения конференции БАФ.

    Боаоский азиатский форум, основанный в 2001 году – международная организация, инициированная 29 государствами-членами, включая Казахстан. Цель БАФ – поддержка региональной экономической интеграции в Азии.


    Фото: dreamstime.com

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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