Боаоский азиатский форум-2021: цифровая экономика стала новым импульсом для экономического роста в Азии

БОАО. КАЗИНФОРМ – Цифровая экономика способствовала возобновлению производства, стабилизировала ситуацию и стала новым импульсом для экономического роста в Азии. Об этом говорится в распространенном комментарии к годовому отчету Боаоского азиатского форума (БАФ) «Азиатский экономический обзор и процесс интеграции», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на тяжелые последствия пандемии, экономика Азии представила много шансов, прежде всего открыла новые возможности цифровой экономики. В этом контексте многие азиатские экономики ввели новые меры по содействию трансформации цифровой экономики, охватывающие строительство цифровой инфраструктуры, цифровой промышленности, переход от традиционных отраслей к цифровым технологиям (…) Цифровая экономика способствовала возобновлению производства, стабилизировала ситуацию и стала новым импульсом для экономического роста в Азии в будущем», - говорится в аналитическом документе, представленном Казинформ организаторами БАФ.

Как подчеркивается в документе, успех электронной торговли в Азии обусловлен развитием цифровой экономики, цифровых технологий и предприятий электронной коммерции и популярностью таких услуг среди большинства населения.

«Экспорт компьютерных и информационных услуг Азии составляет 29% от общего объема мирового экспорта (…) Наибольшего роста достигли удаленный онлайн-офис, дистанционное образование и телемедицина», - констатируется в обзоре.

Составители ежегодных докладов БАФ отметили поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества между странами Азии. «Подписание в ноябре 2020 года соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) придало импульс региональному и глобальному экономическому росту и ускорило переговоры по другим торговым соглашениям в Азии».

По данным Министерства коммерции КНР, в 2020 году товарооборот между Китаем и странами-партнерами инициативы «Одного пояса - Одного пути» составил 1,35 трлн долларов.

В обзоре дается краткий комментарий о туристической индустрии Азии, в котором подчеркивается, что, несмотря на восстановление туристических кластеров в странах Азии, азиатские экономики, опирающиеся на туризм, становятся все более уязвимыми.

Начавший свою работу в воскресенье юбилейный Боаоский азиатский форум под девизом «Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе «Один пояс - Один путь» будет длиться три дня и завершится 21 апреля.

Во вторник состоится церемония открытия юбилейного БАФ.