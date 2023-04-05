Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Блокпосты выставили в горах вблизи Алматы

    5 Апреля 2023, 20:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5-7 апреля в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этой связи ДЧС Алматы не рекомендует жителям выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы.

    «Также убедительно просим туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

    На территории Иле-Алатауского национального парка перед плотиной Аюсай выставлен пост из числа сотрудников управления полиции Бостандыкского района для предотвращения прохода людей к водопаду в ущелье Аюсай. Блокпост также выставлен на лавиноопасном участке в районе Шымбулака.

    Также управлениями по ЧС и «Казселезащита» в целях профилактики и информирования населения была проведена разъяснительная работа с отдыхающими о соблюдении всех мер безопасности и поведения в горной местности, розданы памятки и брошюры.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Правила использования электросамокатов напомнили в МВД
    Всю ночь искали заблудившуюся в горах женщину в Алматинской области
    Три тысячи камер видеонаблюдения установят в этом году в Актюбинской области
    Пожар не повлиял на работу столичного аэропорта: на месте создан оперштаб
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
    Новости партнеров