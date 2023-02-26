Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Блокпосты выставили в горах Алматы

    26 Февраля 2023, 12:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы выше плотины Аюсай и на автодороге Шымбулак - Эдельвейс выставлены блокпосты из-за выпадения осадков и неустойчивого состояния снежного покрова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с выпадением значительных осадков в виде снега и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы с 25 февраля 2023 года выставлены блокпосты - выше плотины Аюсай и на автодороге Шымбулак - Эдельвейс», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Сотрудники департамента полиции ограничили доступ населения и автотранспорта, дороги закрыты.

    Ранее в ДЧС предупреждали о возможном сходе лавин в период 24-25 февраля в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы. Спасатели рекомендовали воздержаться от походов в горы.

    Вечером 25 февраля синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Алматинские студенты создали фильтр, который очищает воздух за 20 минут
    В зоопарке Алматы появилась белая медведица
    Важное из визита Президента в Алматы
    Землетрясение произошло в 443 км от Алматы на территории Кыргызстана
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»