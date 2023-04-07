Блокпосты для защиты сайгаков выставят в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 15 апреля в Павлодарской области запустят природоохранную акцию по защите сайгаков. В ней задействуют более 200 инспекторов в мобильных группах и выставят блокпосты в ареалах обитания степных антилоп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По словам руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслана Тулепбаева, специалисты будут следить за состоянием сайгаков в местах их скопления и миграции, проверять объявления о скупе и продаже рогов и дериватов. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

«С 2019 года не было случаев браконьерства. За незаконное изъятие и добычу, перевозку мяса, рогов и дериватов сайгаков штраф от пяти до семи миллионов тенге и ограничение свободы от трёх до десяти лет с конфискацией имущества», – предупредил Руслан Тулепбаев на брифинге в региональной службе коммуникаций.

В Павлодарской области сайгаки встречаются в Майском, Баянаульском районах, сельских зонах Экибастуза и Аксу. За год особей стало больше на 30% – более 20 тысяч.

По данным Минэкологии, более 90% всемирной популяции сайгаков обитает в Казахстане. В республике до 2024 года действует мораторий на отстрел парнокопытного. По последним данным, численность степных антилоп в стране достигла 1,3 миллиона особей.



