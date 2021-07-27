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    Блокировку Linkedin объяснили в МИОР РК

    27 Июля 2021, 16:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ . В Министерстве информации и общественного развития РК объяснили причины ограничения доступа к интернет-ресурсу Linkedin на территории Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    LinkedIn — международная социальная сеть для поиска и установления деловых контактов; в 2016 году приобретена компанией Microsoft.

    «В ходе мониторинга на интернет-ресурсе Linkedin был выявлен ряд нарушений законодательства, связанных с рекламой интернет-казино и созданием фейковых аккаунтов от имени реальных людей, не являющихся их владельцами», - сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК.

    В МИОР отметили, что размещение подобных материалов противоречит не только требованиям законодательства Республики Казахстан, но и внутренних правилам интернет-ресурса Linkedin.

    Так, в Пользовательском соглашении Linkedin указано, что «размещаемая участниками информация должна быть достоверной и законной, а также не должна нарушать права, принадлежащие третьим сторонам» .

    Более того, в правилах размещения рекламы Linkedin содержится запрет на введение пользователей в заблуждение или предоставление им ложной информации, а также на рекламу азартных игр.

    «В этой связи, по фактам выявленных нарушений Министерством, в соответствии с требованиями пункта 3-1 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи», в адрес администрации интернет-ресурса Linkedin было направлено уведомление с требованием устранения выявленных нарушений и принятия мер по удалению соответствующих материалов. Однако, к сожалению, со стороны администрации интернет-ресурса «Linkedin» мер по устранению нарушений принято не было», - сообщили в МИОР.

    В связи с этим были приняты меры по ограничению доступа к интернет-ресурсу в порядке, предусмотренном статьей 41-1 Закона «О связи».

    «При этом в случае устранения интернет-ресурсом Linkedin нарушений законодательства доступ к нему будет восстановлен. В вопросах соблюдения требований законодательства Республики Казахстан Министерство всегда придерживается позиции выстраивания конструктивного диалога и налаживания сотрудничества с администрациями интернет-ресурсов«, - резюмировали в МИОР РК.

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    Связь, ТВ, IT МИОР
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