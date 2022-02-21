Блогеры посетили машиностроительные заводы в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Блогеры посетили машиностроительные заводы в Костанае и поделились своими впечатлениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Блогеры и журналисты побывали, в частности, на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром», где выпускают автомобили сразу шести брэндов.

«Увидеть такой масштаб, конечно, я не ожидал – очень впечатляет. Производство есть, мы находимся в цеху, где собираются кузова, которые в дальнейшем будут краситься, но это уже реальное производство», - рассказал блогер Тимур Кубеков в интервью программе «Жети кун» на телеканале «Хабар».

Согласно озвученным данным, более половины производимой в Казахстане техники приходится на Костанайский автозавод. В 2021 году здесь выпустили больше 60 тыс единиц транспорта. Каждая 10-ая машина шла на экспорт в страны СНГ.

«Производство есть везде, где работают люди. Любой бизнес начинается с малого. Я честно сказать, мало знаю предпринимателей, которые с ходу со школьной, университетской скамьи сразу запустили бы инновационное предприятие с глубиной переработки в 100%», - отметил журналист Денис Кривошеев.

Своими впечатлениями от увиденного поделился и блогер Яков Федоров.

«Мы видели и сварку, и как приходит сырье в виде металла, и как оно превращается затем в детали комбайнов и тракторов. С помощью таких мероприятий, когда предприятия открываются, я думаю, у всех казахстанцев повысится уровень доверия к отечественной технике», - сказал он.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил проверить достоверность распространяемых в соцсетях сведений по производству отечественных автомобилей

«Еще один актуальный вопрос, в социальных сетях постоянно муссируется информация, что большинство казахстанских автомобилей якобы приходят практически в готовом виде. Как говорится, остается лишь прикрутить колеса. Здесь видится значительная доля преувеличения. Причем цель такого преувеличения понятна. Во всяком случаев надо выяснить, насколько такие утверждения соответствуют реальности. После этого стоит принять меры», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.