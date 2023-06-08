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    Блогер Дамир Кушеев пропал в горах близ Текели

    8 Июня 2023, 11:24

    ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - 36-летний алматинец Дамир Кушеев пропал в горах близ города Текели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Мужчина 7 июня выехал на велосипеде к водопаду Бурханбулак в Каринское ущелье и последний выход в эфир произвел у плотины, где местный егерь угостил его чаем. После обрыва связи супруга Кушеева обратилась за содействием в его поисках к сотрудникам ДЧС. Заявление также зарегистрировали полицейские Ескельдинского района, подключившиеся к розыскным мероприятиям.

    В настоящее время поиск мужчины продолжают в горной местности полицейские и сотрудники ДЧС, а также кинологи с собаками.

    Дамир Кушаев является жителем Алматы, он увлекается поездками на велосипеде по различным достопримечательностям. Имеет аккаунт в TikTok. В Ескельдинском районе гостил у родственников.

    Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по тел: 8 747 558 1508, 708 252 2008, 102 либо 112.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Жетысуская область
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