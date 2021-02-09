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    Blockchain-технологии планируют внедрить в систему налогового администрирования в Казахстане

    9 Февраля 2021, 10:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О модернизации информационных систем и переходе на новую платформу рассказал в ходе заседания Правительства министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2021-2022 годах будут модернизированы ИС «Интегрированная база данных» и «Интегрированная система налогового администрирования». Это позволит автоматизировать получение актуальных сведений от госорганов в единой базе данных, заменить 7 старых систем и повысить качество оказания госуслуг», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    По его словам, количество информационных систем с 21 сократится до 6.

    «Сейчас в Кабинете налогоплательщика можно работать без установки отдельного программного обеспечения. Реинжиниринг и перевод систем на микросервисную архитектуру позволил увеличить производительность в 10 раз», - отметил министр.

    «Наряду с этим, планируется внедрение Blockchain-технологии в администрирование НДС. Это существенно снизит риски уклонения от уплаты налогов и сократит сделки по обналичиванию», - заключил спикер.

    Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе заседания Правительства рассказал о модернизации таможенной инфраструктуры.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минфин РК Цифровой Казахстан Налоги
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