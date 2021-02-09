Blockchain-технологии планируют внедрить в систему налогового администрирования в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О модернизации информационных систем и переходе на новую платформу рассказал в ходе заседания Правительства министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021-2022 годах будут модернизированы ИС «Интегрированная база данных» и «Интегрированная система налогового администрирования». Это позволит автоматизировать получение актуальных сведений от госорганов в единой базе данных, заменить 7 старых систем и повысить качество оказания госуслуг», - сказал Ерулан Жамаубаев.

По его словам, количество информационных систем с 21 сократится до 6.

«Сейчас в Кабинете налогоплательщика можно работать без установки отдельного программного обеспечения. Реинжиниринг и перевод систем на микросервисную архитектуру позволил увеличить производительность в 10 раз», - отметил министр.

«Наряду с этим, планируется внедрение Blockchain-технологии в администрирование НДС. Это существенно снизит риски уклонения от уплаты налогов и сократит сделки по обналичиванию», - заключил спикер.

Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе заседания Правительства рассказал о модернизации таможенной инфраструктуры.