Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Близнецы Касым и Жомарт родились в Туркестане в день выборов

    21 Ноября 2022, 21:39

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В день выборов в Тюлькубасской центральной районной больнице 31-летняя женщина родила двойню. Близнецам, родившимся в день выборов, родители дали имена Касым и Жомарт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Женщине была успешно проведена экстренная операция. Она родила двух мальчиков в Тюлькубасской центральной районной больнице.

    Младенцы весили 3500 и 2700 граммов.

    Коллектив больницы и акимат района поздравили маму малышей и вручили ей подарки.

    По словам врачей, состояние малышей и их мамы хорошее.
    Туркестанская область Здравоохранение Выборы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выборы Президента РК прошли по лучшим мировым стандартам – круглый стол в Москве
    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой
    Официальный комментарий МИД РК к заявлению миссии БДИПЧ ОБСЕ
    Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах
    Популярное
    1 Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
    2 Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
    3 За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % - ЦИК озвучила предварительные итоги выборов
    4 Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей
    5 Непобежденный «Казахский воин» получил дату боя за титул WBC
    Новости партнеров