Ближневосточный конфликт: стороны договорились о прекращении огня

АММАН. КАЗИНФОРМ – Стороны палестино-израильского конфликта договорились о перемирии в Секторе Газа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Вечером 21 мая Кабинет безопасности премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрил одностороннее прекращение огня, чтобы остановить 11-дневную военную операцию в секторе Газа, передает The Times of Israel.

Как сообщается, перемирие началось в пятницу 21 мая в 02:00 по местному времени (05:00 часов утра по времени Нур-Султана).

В интервью ливанскому новостному порталу Al-Mayadeen высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан подтвердил информацию о времени прекращении огня.

Между тем, в заявлении канцелярии израильского премьер-министра указано, что «политическое руководство подчеркивает, что именно реальность на местах определит будущее операции». Также об этом повторил министр обороны Израиля Б. Ганц, который отметил, что армия остается в состоянии повышенной готовности к дополнительным атакам из Газы.

По данным ВВС, решение о прекращении огня было принято в ответ на предложение о перемирии Египта, выступающего в качестве посредника движения ХАМАС.

Между тем, через несколько минут после объявления о принятом решении, стороны снова обменивались ударами. В ряде израильских городов зазвучали сирены о приближающихся ракетах, в Секторе Газа был совершен воздушный удар, передает Reuters.

Начиная с 10 мая, из Сектора Газа в общей сложности было выпущено около 3700 ракет по Израилю. В ответ Израиль провел широкомасштабную кампанию бомбардировок сектора Газа. Согласно данным министерства здравоохранения Газы, за последние 10 дней в результате израильских ударов погибло 232 человека, в том числе более 66 детей. В этот же период в Израиле погибли 12 человек, из них 2 детей.