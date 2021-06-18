Ближайший старт с Байконура назначен на 30 июня

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску транспортного грузового корабля (ТПК) «Прогресс МС-17» к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с графиком работ специалисты космического центра «Южный» и ракетно-космической корпорации «Энергия» провели контрольное взвешивание и балансировку грузового корабля в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254. Следующий этап подготовки — заправка «грузовика» компонентами топлива и сжатыми газами, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Старт ракеты-носителя «Союз 2.1» с космическим грузовиком «Прогресс МС-17» запланирован на 30 июня 2021 года с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур.

Грузовой корабль доставит на МКС запасы топлива и газов общей массой 1 390 кг, а также 1 509 кг различного оборудования и грузов для жизнеобеспечения работающих на орбите экипажей и функционирования станции.