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    Ближайший старт с Байконура назначен на 28 февраля

    24 Февраля 2021, 22:02

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур продолжается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и метеорологическим космическим аппаратом «Арктика-М», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур завершена общая сборка ракеты космического назначения, сообщает пресс-служба космического ведомства России.

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Арктика-М» запланирован на 28 февраля 2021 года с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур.

    Метеорологический космический аппарат «Арктика-М» разработан научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина и предназначен для проведения регулярной съемки арктического региона Земли.

    Это будет второй старт с Байконура в 2021 году. Как мы сообщали, первый пуск с космодрома в этом году состоялся 15 февраля 2021 года. В этот день на Международную космическую станцию отправился космический грузовик «Прогресс МС-16».


    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Наука Освоение космоса Байконур Регионы
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