Ближайший старт с Байконура назначен на 26 октября 2022 года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-21», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с ТГК «Прогресс МС-21» к Международной космической станции (МКС) запланирован на 26 октября 2022 года.

Космический грузовик доставит на станцию около 2 500 кг грузов, включая топливо дозаправки, запасы питьевой воды и сжатого азота, а также 1 360 кг различного оборудования, материалы и продукты питания для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 68-й долговременной экспедиции.

К прибытию нового космического грузовика готовятся и на МКС. По информации пресс-службы Роскосмоса, работающие на орбите космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина готовят к расстыковке с МКС грузовой корабль «Прогресс МС-19», место которого должен занять «Прогресс МС-21».

Предыдущий старт с Байконура по программе МКС состоялся месяц назад, 21 сентября 2022 года. К Международной космической станции отправился экипаж МКС-68 в составе российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американского астронавта Фрэнка Рубио.