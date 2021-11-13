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    Ближайший старт с Байконура назначен на 24 ноября

    13 Ноября 2021, 12:41

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур завершились пневматические испытания ракеты-носителя «Союз-2.1б», которой предстоит вывести на орбиту транспортный грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Специалисты Космического центра «Южный» в эти дни проводят сборку схемы испытаний, проверку бортовой системы измерений уровня заправки, а также автономные испытания систем измерений ракеты-носителя, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» запланирован на 24 ноября 2021 года. В составе космического грузовика будет узловой модуль «Причал», который предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции (МКС).

    Универсальный узловой модуль «Причал», который будет пристыкован к надирному узлу многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на МКС, разработан и произведен Ракетной космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королева.

    Предстоящий запуск Роскосмоса будет одиннадцатым по счету с космодрома Байконура в этом году. В первой декаде декабре ожидается еще один пуск с Байконура по программе Международной космической станции.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Россия
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