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Ближайший старт с Байконура назначен на 24 ноября

13 Ноября 2021 12:41
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Ближайший старт с Байконура назначен на 24 ноября

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур завершились пневматические испытания ракеты-носителя «Союз-2.1б», которой предстоит вывести на орбиту транспортный грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Специалисты Космического центра «Южный» в эти дни проводят сборку схемы испытаний, проверку бортовой системы измерений уровня заправки, а также автономные испытания систем измерений ракеты-носителя, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» запланирован на 24 ноября 2021 года. В составе космического грузовика будет узловой модуль «Причал», который предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Универсальный узловой модуль «Причал», который будет пристыкован к надирному узлу многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на МКС, разработан и произведен Ракетной космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королева.

Предстоящий запуск Роскосмоса будет одиннадцатым по счету с космодрома Байконура в этом году. В первой декаде декабре ожидается еще один пуск с Байконура по программе Международной космической станции.


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#Освоение космоса   #Байконур   #Россия  
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Автор:

Сара Кабикызы

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