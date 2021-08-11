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    Ближайший старт с Байконура назначен на 20 августа

    11 Августа 2021, 11:00

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур идет подготовка к запуску очередной партии британских спутников One Web, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Завершена сборка космической головной части в составе аппаратов OneWeb, разгонного блока «Фрегат» и головного обтекателя. Следующий этап подготовки к пуску - транспортировка головной части на технический комплекс площадки № 31 для общей сборки с ракетой-носителем «Союз-2.1б», - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

    Как сообщалось, новая партия спутников OneWeb была доставлена на Байконур 30 июля 2021 года.

    Запуск 34 космических аппаратов OneWeb запланирован на 20 августа 2021 года со стартового комплекса «Восток» площадки 31 космодрома Байконур.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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