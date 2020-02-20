Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Освоение космоса

    Ближайший пуск с Байконура на МКС назначен на девятое апреля 2020 года

    20 Февраля 2020, 18:13

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Первый в текущем году пилотируемый запуск космического корабля к Международной космической станции (МКС), согласно утвержденному графику запусков с космодрома Байконур, назначен на девятое апреля 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Планировалось, что на корабле «Союз МС-16» в экспедицию отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Кристофер Кессиди.

    Но как сообщил журналистам в среду исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, российских космонавтов, которые должны были лететь на этом корабле, решили заменить на дублеров Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера «по медицинским показаниям».

    Ранее источник в российских СМИ сообщил о том, что Николай Тихонов получил травму.

    Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев уточнил, что из-за замены российской части экипажа дата запуска остается прежней - девятое апреля 2020 года.

    Новый экипаж Анатолий Иванишин и Иван Вагнер должен был отправиться на Международную космическую станцию на следующем корабле «Союз МС-17».

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Наука Байконур
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    68 свалок в Атырауской области выявили из космоса
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали