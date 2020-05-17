Ближайшие пуски с Байконура по программе МКС назначены на июль и октябрь 2020 года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур после активной пусковой весны наступило относительное затишье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ближайший пуск по программе Международной космической станции (МКС), в соответствии с утвержденным с Казахстаном планом запусков в 2020 году, должен состояться 23 июля. В этот день запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2-1а» с транспортным кораблем «Прогресс МС-15», который доставит на МКС необходимые грузы для жизнеобеспечения космонавтов и работы станции.

Следующий пуск по программе МКС состоится 14 октября 2020 года, это будет запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» с российско - американским экипажем на борту.