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    Ближайшие пуски с Байконура по программе МКС назначены на июль и октябрь 2020 года

    17 Мая 2020, 14:00

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур после активной пусковой весны наступило относительное затишье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ближайший пуск по программе Международной космической станции (МКС), в соответствии с утвержденным с Казахстаном планом запусков в 2020 году, должен состояться 23 июля. В этот день запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2-1а» с транспортным кораблем «Прогресс МС-15», который доставит на МКС необходимые грузы для жизнеобеспечения космонавтов и работы станции.

    Следующий пуск по программе МКС состоится 14 октября 2020 года, это будет запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» с российско - американским экипажем на борту.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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