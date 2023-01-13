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    Ближайшие годы пройдут под знаком развития сельских территорий – Алихан Смаилов

    13 Января 2023, 19:36

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Приоритетные вопросы социально-экономического развития Алматинской области обсуждены на совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова в Конаеве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    С докладами выступили аким региона Марат Султангазиев, министры сельского хозяйства Ербол Карашукеев, индустрии и инфраструктурного развития – Марат Карабаев, а также вице-министры национальной экономики Бауыржан Омарбеков и энергетики – Жандос Нурмаганбетов. Они доложили о темпах развития области, текущей ситуации в сферах сельского хозяйства и промышленности, планах по строительству автомобильных дорог, жилья и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и т.д.


    Заслушав выступающих, Премьер-Министр отметил, что Правительство приступило к реализации широкомасштабных реформ, выдвинутых Главой государства в Предвыборной программе.


    «Особое внимание в ней уделяется регионам как основным драйверам развития страны. По поручению Президента последующие годы пройдут под знаком развития сельских территорий, а новым двигателем отечественной экономики станет сельское хозяйство. Это особенно актуально для Алматинской области, являющейся одним из аграрных регионов страны», — сказал Алихан Смаилов.


    По его словам, в ближайшее время будет принята Концепция развития сельских территорий на 2023-2027 годы, которая направлена на «перезагрузку» экономики села, земельных отношений, местного самоуправления и др. Наряду с этим продолжится работа в рамках актуализируемой Программы повышения доходов населения, а также по возврату неиспользуемых земель, развитию сельхозкооперации и орошения.


    При этом Премьер-Министр подчеркнул, что необходимо «подтягивать» и социальную инфраструктуру. В этом направлении начнется реализация новых нацпроектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения». В частности, до 2026 года в области планируется открыть 63 школы на 68 тысяч мест и 38 новых объектов первичной медико-санитарной помощи.

    «Для решения вопроса трехсменного обучения требуется построить дополнительно еще 9 школ. В фонд, куда аккумулируются средства, изъятые у коррупционеров, уже поступило порядка 120 млрд тенге. Акимату нужно подать соответствующую заявку в Министерство просвещения на выделение средств», — сказал Алихан Смаилов.

    Он добавил, что в целом до 2030 года будет проведена комплексная работа по укреплению Алматинской агломерации, а также устранению дисбаланса в развитии Алматы и области в рамках нового закона («О развитии агломераций»), подписанного Главой государства.

    Так, по словам Алихана Смаилова, в зоне агломерации сконцентрированы крупные предприятия обрабатывающей промышленности несырьевого сектора.

    «Важно продолжить создание индустриальных зон, релокацию иностранных компаний и привлечение инвестиций, что в итоге позволит диверсифицировать экономику в целом. Надо активизировать данную работу с упором на создание конкурентной продукции, в том числе в сфере АПК», — сказал он.

    Премьер-Министр также отметил, что сегодня инвестиционный портфель области содержит 134 проекта на сумму свыше 718 млрд тенге с созданием порядка 8 тысяч рабочих мест. По итогам 2022 года реализовано 39 проектов на 111 млрд тенге.

    «В процессе реализации еще порядка 95 проектов на более 600 млрд тенге. Акимату области необходимо запустить в срок все намеченные проекты», — подчеркнул Алихан Смаилов.

    Переходя к следующему вопросу, глава Правительства указал, что для сдерживания цен на продовольственные товары нужно повысить эффективность региональной комиссии по расследованию посреднических схем, активизировать строительство современных овощехранилищ, а также применять другие регуляторные и контрольные меры.

    «Здесь очень важна системная работа по насыщению внутреннего рынка собственными продуктами питания и созданию условий для их хранения в период межсезонья», — подчеркнул он.


    Подводя итоги совещания, Премьер-Министр отметил необходимость провести подготовительную работу по проектам КОС в городе Конаеве и близ села Жапек батыр, разработать план по решению проблем дачных массивов и рассмотреть вопрос выделения средств для строительства в Конаеве политехнического колледжа, а также обновления ирригационных систем и оросительных сетей в регионе.

    В акимате области Алихан Смаилов ознакомился с генеральным планом развития Конаева, проектом по дальнейшему созданию G4 City и планами по строительству жилых массивов в с. Акдала Талгарского района.


    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Премьер-министр РК Алматинская область Сельское хозяйство Регионы
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