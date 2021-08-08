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Близ Степногорска тушат возгорание сухой травы
8 Августа 2021 02:05
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АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Степногорск, 7 августа в 17:30, на окраине с. Карабулак произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 40 гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС области в Instagram.
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В 22.05 возгорание локализовано. Тушение продолжается.
На месте работают силы ДЧС - 16 сотрудников и 4 единицы техники, УЛХ «Степногорское лесничество» 6 работников и 2 единицы техники.
Местные исполнительные органы- 21 человек и 8 единиц техники. Угрозы возгорания лесного массива и населенных пунктов нет.
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