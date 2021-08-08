Близ Степногорска тушат возгорание сухой травы

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Степногорск, 7 августа в 17:30, на окраине с. Карабулак произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 40 гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС области в Instagram.

В 22.05 возгорание локализовано. Тушение продолжается.

На месте работают силы ДЧС - 16 сотрудников и 4 единицы техники, УЛХ «Степногорское лесничество» 6 работников и 2 единицы техники.

Местные исполнительные органы- 21 человек и 8 единиц техники. Угрозы возгорания лесного массива и населенных пунктов нет.