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    Благотворительный забег пройдет в выходные в Астане: будут перекрыты улицы

    4 Августа 2023, 21:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице пройдет ежегодный благотворительный забег Jüregımnıñ Jenımpazy, организованный фондом «Центр Сердца». Мероприятие приурочено ко дню первой трансплантации сердца в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    Забег состоится 6 августа. В связи с проведением мероприятия в период с 8:00 до 10:00 утра в этот день будут перекрыты следующие участки улиц:

    - Полный круг вокруг территории ЭКСПО, начиная от улицы Акмешит; - Улица Туркестан от улицы Улы-Дала и до здания Абу-Даби Плаза; - Улица Акмешит – от здания Абу-Даби Плаза до площадки ЭКСПО; - Также для дистанции 3 километра будет перекрыт участок по улице Улы Дала между улицей Акмешит и улицей Туркестан.

    Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Благотворительность Спорт Транспорт Дороги
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