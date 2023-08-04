Благотворительный забег пройдет в выходные в Астане: будут перекрыты улицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице пройдет ежегодный благотворительный забег Jüregımnıñ Jenımpazy, организованный фондом «Центр Сердца». Мероприятие приурочено ко дню первой трансплантации сердца в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Забег состоится 6 августа. В связи с проведением мероприятия в период с 8:00 до 10:00 утра в этот день будут перекрыты следующие участки улиц:

- Полный круг вокруг территории ЭКСПО, начиная от улицы Акмешит; - Улица Туркестан от улицы Улы-Дала и до здания Абу-Даби Плаза; - Улица Акмешит – от здания Абу-Даби Плаза до площадки ЭКСПО; - Также для дистанции 3 километра будет перекрыт участок по улице Улы Дала между улицей Акмешит и улицей Туркестан.

Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.