Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Благотворительный забег пройдет в Павлодаре

    23 Октября 2020, 17:24

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре устроят забег со сбором денег для Дома мамы. Забег будет проходить в режиме онлайн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые представители СМИ! Приглашаем Вас на благотворительный забег, который состоится 25 октября 2020 года, - обратился к журналистам павлодарский клуб любителей бега «Ертис раннерс». - Начало соревнований - в 9:00 (заминка начнётся в 08:30)».

    По словам активистов, участникам воскресного забега предлагается преодолеть дистанции в 3 километра, 10 и 21 километр. За занятые в ходе этого мероприятия места готовят призы. Мужчин и женщин будут оценивать и поощрять отдельно. Само участие тоже стоит денег: взнос в размере 6000 тенге, которые будут использованы на изготовление медалей, кепок и стартовых номеров для участников.

    «Основная часть вырученных средств пойдет на помощь Дому мамы», - подчеркнули организаторы акции.

    Член клуба «Ертис раннерс», журналист Акмарал Есимханова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ», что этот клуб был создан около двух лет назад и занимается популяризацией здорового образа жизни, созданием экосистемы в развитии массового и любительского спорта.

    «Ранее мы проводили акцию «Абай-175», в которой участвовали около 550 человек, за 40 дней пробегая 175 километров. Весь Казахстан участвовал, даже на международный уровень вышла акция», - отметила А. Есимханова.

    Фото из архива клуба «Ертис раннерс» в инстаграме.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Благотворительность Спорт Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай
    Freedom Holding Corp. и Semey Cement окажут финансовую поддержку семьям погибших при пожаре в области Абай
    Объявлен сбор средств для помощи пострадавшим от пожара в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане