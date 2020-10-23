Благотворительный забег пройдет в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре устроят забег со сбором денег для Дома мамы. Забег будет проходить в режиме онлайн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые представители СМИ! Приглашаем Вас на благотворительный забег, который состоится 25 октября 2020 года, - обратился к журналистам павлодарский клуб любителей бега «Ертис раннерс». - Начало соревнований - в 9:00 (заминка начнётся в 08:30)».

По словам активистов, участникам воскресного забега предлагается преодолеть дистанции в 3 километра, 10 и 21 километр. За занятые в ходе этого мероприятия места готовят призы. Мужчин и женщин будут оценивать и поощрять отдельно. Само участие тоже стоит денег: взнос в размере 6000 тенге, которые будут использованы на изготовление медалей, кепок и стартовых номеров для участников.

«Основная часть вырученных средств пойдет на помощь Дому мамы», - подчеркнули организаторы акции.

Член клуба «Ертис раннерс», журналист Акмарал Есимханова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ», что этот клуб был создан около двух лет назад и занимается популяризацией здорового образа жизни, созданием экосистемы в развитии массового и любительского спорта.

«Ранее мы проводили акцию «Абай-175», в которой участвовали около 550 человек, за 40 дней пробегая 175 километров. Весь Казахстан участвовал, даже на международный уровень вышла акция», - отметила А. Есимханова.

Фото из архива клуба «Ертис раннерс» в инстаграме.