Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Благотворительный забег проведут в столице

    3 Августа 2022 09:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане пройдет благотворительный забег «Ты – чемпион моего сердца!», организованный фондом «Центр сердца». Мероприятие приурочено к 10-летию со дня первой трансплантации сердца в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Забег состоится 7 августа. В связи с проведением мероприятия в период с 8:00 до 10:00 утра в этот день будут перекрыты следующие участки улиц:
    - улица Туркестан, начиная от улицы Орынбор, через улицу Бухар-жырау, проспект Улы Дала и полностью огибая площадку EXPO;
    - Улица Акмешит от площадки EXPO через проспект Улы Дала до улицы Бухар жырау.

    Также планируется перекрытие въездов и выездов с парковочных мест на территории Ботанического сада вдоль улиц Орынбор, Туркестан и Бухар-жырау в соответствующий период времени.

    Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
    #Нур-Султан #Благотворительность #Спорт #Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Очередных победителей Tartyl Fest наградили в Актау
    Мужская сборная Казахстана одержала пятую победу на шахматной олимпиаде-2022
    Tartyl Fest: Житель Актау установил новый рекорд по подтягиванию на турнике
    Женская сборная Казахстана потерпела первое поражение на шахматной олимпиаде-2022
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы