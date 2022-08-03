Благотворительный забег проведут в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане пройдет благотворительный забег «Ты – чемпион моего сердца!», организованный фондом «Центр сердца». Мероприятие приурочено к 10-летию со дня первой трансплантации сердца в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Забег состоится 7 августа. В связи с проведением мероприятия в период с 8:00 до 10:00 утра в этот день будут перекрыты следующие участки улиц:

- улица Туркестан, начиная от улицы Орынбор, через улицу Бухар-жырау, проспект Улы Дала и полностью огибая площадку EXPO;

- Улица Акмешит от площадки EXPO через проспект Улы Дала до улицы Бухар жырау.

Также планируется перекрытие въездов и выездов с парковочных мест на территории Ботанического сада вдоль улиц Орынбор, Туркестан и Бухар-жырау в соответствующий период времени.

Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.



