Благотворительный утренник пройдет в ТРЦ «Хан Шатыр»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ТРЦ «Хан Шатыр» 29 декабря 2018 года на территории атриума проведет Благотворительный новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями. Ежегодно в преддверии новогодних праздников ТРЦ «Хан Шатыр» выступает спонсором в проведении новогодней елки для особенных детей.

29 декабря в 12:00 в ТРЦ «Хан Шатыр» состоится Благотворительный новогодний утренник. ТРЦ «Хан Шатыр» подарит детям счастливые моменты праздника Новый год и одарит всех детей подарками. Дети-инвалиды из специализированных центров, организованных Общественным объединением «Батыр», приедут из сел Акмол, Отемис, Караоткель, Новоишимка, Максимовка, Коянды, Кабанбай батыра, Косшы. От ОО «Общество детей-инвалидов города Астана», поддерживающих родителей инвалидов, ожидается около 135 детей. На новогоднюю елку также приглашены 30 детей с особыми потребностями от Общественного Фонда «Балам-ай».

На новогоднем утреннике ожидается около 350 детей с ограниченными возможностями.