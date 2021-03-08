Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Благотворительный турнир по рыбалке устроили в  Атырау

    8 Марта 2021, 22:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Благотворительный турнир по рыбалке прошел в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Турнир по рыбалке на реке Урал был проведен между двумя группами из социальных сетей. Начался он в семь утра, а завершился к обеду. Ловились в этот день вобла, рыбец и карась. Итоги подвели в нескольких номинациях – это кто поймал самую крупную рыбу и кто наловил больше всех. Затем мы собрали всю выловленную рыбу в одну кучу, разделили ее на 10 пакетов и с помощью волонтеров развезли по указанным ими адресам нуждающихся людей», - рассказал один из участников рыбалки Марат Касенов.

    К свежевыловленной рыбе ребята добавили заблаговременно приобретенные продукты питания.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Благотворительность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    Казахстанская теннисистка уступила сопернице на турнире в Таиланде
    17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай
    Freedom Holding Corp. и Semey Cement окажут финансовую поддержку семьям погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане