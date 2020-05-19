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    Благотворительный проект KustoHelp: оказана помощь 3000 семей в Акмолинской области

    19 Мая 2020, 17:12

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области неравнодушные представители бизнеса продолжают оказывать помощь жителям в борьбе с пандемией коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

    В рамках благотворительной акции, объявленной на период пандемии, международной компанией Kusto Group оказана помощь порядка 3000 семьям и 400 ветеранам ВОВ, труженикам тыла и приравненным к ним акмолинцам.

    Продукты в первую очередь получили многодетные, малоимущие семьи, уязвимые группы населения в каждом населенном пункте Аршалынского, Аккольского, Бурабайского, Зерендинского, Целиноградского районов, района Биржан Сал и г. Кокшетау посредством поставки продуктовых наборов в сотрудничестве с волонтерскими организациями и акиматами. Также компания обеспечила медиков необходимыми средствами для борьбы с инфекцией и обеспечения условий их работы.

    Помимо выделения средств предприятие при поддержке «Клуба добряков Астаны» и 100 неравнодушных граждан организовало передачу 1664 продуктовых пакета в 28 поселках Акмолинской области.

    По словам директора ОФ «Lider. Kz. Доброе сердце Кокшетау» Ирины Катуховой, сегодня волонтеры начали доставку 500 продуктовых пакетов собранных компанией Kusto.

    «Думаем, что в сложный период многие семьи не откажутся от помощи. В каждый пакет мы собрали все самое необходимое – это 25 наименований продуктов и бытовой химии», - отметила Ирина Катухова.

    К слову, не остались без внимания самая подверженная к инфекции категория – престарелые. Для медико-социального учреждения «Шапагат» Целиноградского района, где зафиксировано наибольшее количество зараженных, компания помогла провести дезинфекцию здания, приобрела 150 матрасов, 80 комплектов противочумных костюмов, порядка 4500 перчаток и средства дезинфекции. Аналогичными средствами защиты для 50 человек в рамках благотворительного проекта компания оснастила и медико-социальное учреждение в п. Шантобе Сандыктауского района.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Благотворительность Общество
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