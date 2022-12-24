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    Благотворительный музыкальный фестиваль «BIZ ВIRGEMIZ FEST» пройдет в Астане

    24 Декабря 2022, 17:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане планируется проведение самого масштабного республиканского благотворительного музыкального фестиваля «BIZ ВIRGEMIZ FEST», передает МИА «Казинформ».

    Мероприятие проводится общественным фондом «Biz Вirgemiz Qazaqstan» совместно с акиматом города Астаны в целях поддержки детей с особыми потребностями.

    Главной особенностью фестиваля станет выступление на большой сцене талантливых особенных детей со всей республики, поднимающих флаг страны на международных аренах. Мероприятие объединит творчески талантливых детей и молодежь с ограниченными возможностями и инвалидностью, звезд казахстанской эстрады, меценатов, жителей и гостей столицы.

    Также во время проведения фестиваля состоится вручение ключей от квартир двум многодетным малоимущим семьям от спонсоров.

    Главный хэдлайнер вечера – Димаш Кудайберген. Также на фестивале примут участие Кенжебек Нурдолдай (незрячий певец, музыкант, участник шоу-программы Андрея Малахова «Песня от всей души»), танцевальная группа «SENSITIVE» (победители 25-го юбилейного Всемирного чемпионата исполнительских искусств в США), Алтыншаш Мукатаева (певица, участница проекта «100 новых лиц») а также звезды эстрады страны: HAZIMA, Тамара Асар, группа «Бастау», KOBA&MANS, Mona Songz, ALPHA, Aidyn, Данияр Отеген (Rin'Go), Казыбек Курайыш, Багжан Октябрь, Актоты Болшова, Алишер Конысбай.

    В ходе мероприятия состоится выступление 100 учеников школьной студии «Қарақат» на жетыгене, 100 учеников школы «Алтын домбра» на домбре.

    Билеты на сайте Kino.kz (цена от 15 000 тг).

    Место проведения: город Астана, «Барыс Арена», Туран 57.

    Время проведения: 26 декабря 2022 года, 19:00 часов.

    Ответственный по вопросам аккредитации: Нурсаулет Сапарбаева

    +7 777 662 1098
    Астана Благотворительность Культура
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