Благотворительный музыкальный фестиваль «BIZ ВIRGEMIZ FEST» прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благотворительный музыкальный фестиваль «BIZ ВIRGEMIZ FEST» прошел сегодня в Астане. Свое мастерство продемонстрировали звезды казахстанской эстрады и артисты с инвалидностью, а хедлайнером вечера выступил Димаш Кудайберген, передает МИА «Казинформ».

«BIZ ВIRGEMIZ FEST» объединил талантливых детей и молодежь с инвалидностью со всех регионов страны. Концерт прошел под эгидой Года детей и нацелен на поддержку детей с особыми потребностями.

Участие в мероприятии принял председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев. Спикер Сената подчеркнул, что благополучие детей, их интеллектуальное, физическое, творческое и духовное развитие являются абсолютными национальными приоритетами.

«Сегодня в нашей стране меняется само понимание приоритетов социальной политики государства. Справедливый Казахстан – это прежде всего инклюзивный Казахстан. Мы строим общество, в котором каждый ребенок, нуждающийся в помощи, должен чувствовать постоянную заботу государства. Такую задачу поставил Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Поэтому государство будет последовательно поддерживать людей с особыми потребностями, создавать безбарьерную среду и инклюзивное общество равных возможностей для всех взрослых и детей», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Кроме того, председатель Сената отметил, что по поручению Главы государства в стране будут приняты все меры для поддержки социально уязвимых слоев населения: приниматься законы, направленные на помощь людям с особыми потребностями, поддержку талантливой молодежи и детей, укрепление систем образования и здравоохранения.

Спикер поблагодарил организаторов и музыкантов за проведение и поддержку фестиваля, пожелав его участникам новых побед на творческом пути.

«Уверен, что наших юных особенных артистов окрылит и мотивирует возможность выступать на одной сцене с состоявшимися казахстанскими звездами. Желаю участникам концерта вдохновения и больших творческих достижений. Насколько я знаю, средства, собранные от продажи билетов на сегодняшний концерт, пойдут на покупку оборудования для реабилитационного центра для детей с ДЦП. Все это показывает, что творчество и музыка разрушают барьеры и стереотипы и способны объединить всех нас для осуществления благородных дел и достижения высоких целей», – заключил Маулен Ашимбаев.

На сцене фестиваля выступили такие музыканты и танцоры с особыми потребностями, как Кенжебек Нурдолдай, танцевальная группа SENSITIVE, Алтыншаш Мукатаева. Кроме того, своим творчеством со зрителями поделились и выдающийся артист Димаш Кудайберген, а также звезды эстрады: Наzима, Тамара Асар, группа «Бастау», Aidyn и другие.

Организаторами мероприятия выступили общественный фонд Biz Вirgemiz Qazaqstan и акимат города Астаны.





Фото: senate.parlam.kz