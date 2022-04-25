Благотворительный концерт Viva Mozart состоится в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Камерный оркестр «Астана Опера» 29 апреля выступит с увлекательной программой Viva Mozart! на сцене Концертного зала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана. В концерте примет участие известная молодая скрипачка Акбике Алги. За пультом – подающий большие надежды дирижер – Жандос Мухамеди. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Вечер откроет Увертюра из оперы «Похищение из Сераля» В.А. Моцарта. Она часто звучит в концертных залах, в ней отражены бытовавшее во времена великого композитора массовое увлечение восточными темами: здесь широко используются такие ударные инструменты, как треугольник, барабан, литавры.

В исполнении Камерного оркестра «Астана Опера» произведения Моцарта всегда звучат виртуозно. Высокопрофессиональные музыканты исполняют широкий репертуар оперно-балетных спектаклей и гала-концертов, а также с ошеломительным успехом представляют публике симфонические программы.

Далее вниманию слушателей предложат одно из самых знаменитых сочинений композитора – Симфонию №40 В.А. Моцарта. И завершит вечер Концерт для скрипки с оркестром №5, ля мажор, KV 219.

«Поскольку я обучаюсь в университете «Моцартеум», находящимся на родине Моцарта в городе Зальцбурге, я наполняюсь духом и атмосферой, в которой жил и творил этот величайший гений. Не вижу большой сложности в исполнении этого концерта. Во время выступления важно «держать» в голове несколько задач: стилистика, яркая динамика, искрометность и нежнейшая лирика, присущая только музыке В.А. Моцарта. У каждого исполнителя свое понимание его творчества, оттого и возникает множество интерпретаций данного концерта. Я слышу, чувствую и играю «своего» Моцарта. Конечно, есть определённые каноны, сложившиеся с течением времени, которыми нельзя пренебрегать. Поэтому В.А. Моцарт и многогранен: его музыка - это разговор исполнителя наедине с композитором. Это исповедь», - поделилась лауреат Х Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского Акбике Алги.

Кроме того, исполнительница рассказала, что концерты и конкурсы в Европе постепенно обретают прежнюю жизнь. В декабре Акбике Алги вместе со своими однокурсниками из университета КазНУИ с большим успехом гастролировала в лучших залах Европы, таких как Берлинская филармония, и крупном турецком Концертном зале Анкары. В Зальцбурге Акбике представилась замечательная возможность выступить в Большом концертном зале «Моцартеум».

В этот вечер публика сможет оценить дирижерский талант Жандоса Мухамеди, которого с Акбике Алги связывает крепкая творческая дружба. Они не раз вместе проходили различные мастер-классы в Германии у народного артиста СССР дирижера, скрипача, педагога Виктора Третьякова. А также у советского и американского скрипача, который является единственным исполнителем, завоевавшим первые премии трёх крупнейших международных скрипичных конкурсов: имени Паганини, имени Сибелиуса и имени Чайковского - Ильи Калера и многих других мэтров классической музыки.

Набирающий большие темпы в творческой деятельности музыкант Жандос Мухамеди рассказал, что его первый опыт в качестве дирижера состоялся с Симфоническим оркестром акима Восточно-Казахстанской области в городе Усть-Каменогорске.

Кроме того, он работал с Государственной академической филармонией имени Е. Рахмадиева акимата города Нур-Султана, но вот с Камерным оркестром «Астана Опера» в качестве дирижёра будет выступать впервые.

До этого Жандос Мухамеди не раз выходил на сцену столичного театра в камерных концертах, но в качестве скрипача. Фундаментальные знания он получил у таких квалифицированных педагогов, как Нина Михайловна Патрушева, Тамара Яковлевна Карп, Раиса Кожабековна Мусаходжаева, занимающих особое место в мире музыки. Свое обучение он продолжает в Венской консерватории имени Рихарда Вагнера.

«Дирижер – это очень ответственная профессия, на мой взгляд, она объединяет в себе черты творческого человека и руководителя, что позволяет добиться дисциплины и безупречного ансамблевого звучания. Программа предстоящего концерта достаточно легкая для восприятия слушателем, но при этом достаточно непростая для исполнения. Важно сделать акценты на правильной трактовке музыкальных произведений великого Моцарта. Я тщательно и кропотливо готовлюсь к каждой репетиции с оркестром «Астана Опера», - рассказал дирижер. - Концерт будет проходить на благотворительной основе, для всех нас это большая мотивация проникновенно и одухотворенно передать через себя эту прекрасную музыку публике», - заключил Жандос Мухамеди.

Адрес Концертного зала Национального военно-патриотического центра: проспект Республики, 2. Вход в зал осуществляется по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе театра «Астана Опера».

Начало концерта в 18:00.