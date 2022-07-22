Благотворительный фонд подарил дом многодетной карагандинке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Благотворительный фонд Asar Ume подарил дом карагандинке, которая в одиночку воспитывает пятерых детей. Для многодетной женщины это стало настоящим сюрпризом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фонд Asar Ume запустил благотворительный марафон Asar Joly, в рамках которого намерен объехать все крупные города Казахстана и подарить жилье 50 нуждающимся семьям.

Марафон стартовал в столице, а 20 июля участники добровольного движения прибыли в Караганду, где провели форум, на котором осчастливили 34-летнюю карагандинку Евгению Васильеву. Женщине с пятью детьми подарили четырехкомнатный дом в Сортировке.

«На протяжении многих лет мы снимали жильё. Дети маленькие, поэтому я перебивалась случайными подработками. Живём на пособие по многодетности, получаем АСП. В последнее время мы снимали дом в Старой Дубовке. Там нет условий для детей. В прошлом году я познакомилась с сотрудницами Центра поддержки многодетных семей «Шанырак». Они мне помогают как продуктами, так и морально. На форум меня пригласили, сказав, что просто надо поучаствовать. О том, что мне подарят дом, я не знала. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность наставницам из «Шанырака», фонду Asar Ume и казахстанцам, которые жертвуют деньги на благотворительность», – говорит Евгения.

Евгения не смогла сдержать слез. Кроме дома, предприниматели Карагандинской области подарили ей бытовую технику, ковры и даже собрали небольшую сумму на расходы, связанные с переездом.

Не скрывала искренней благодарности в этот день и Ольга Кудрявцева. Восемь месяцев назад фонд Asar Ume подарил ей и ее девятерым детям пятикомнатный дом в поселке Курьяновском. До этого женщина с детьми снимала жилье и даже не мечтала о своём доме.

«За последние несколько лет мы переезжали десять раз. Старший сын четыре раза менял школу. Выбирать квартиры нам не приходилось, мы заселялись туда, куда позволял бюджет и хозяева. После того, как нам подарили дом, наша жизнь изменилась. Дети подтянулись в учебе, здоровье стало лучше. Мы переехали после Нового года и весной уже засадили огород. Теперь у нас свои овощи будут. Я занялась своим делом – оказываю клининговые услуги. В дальнейшем планирую расширяться, – говорит Ольга.

Спонсоры форума подарили Ольге профессиональный пылесос для химчистки мягкой мебели. Также женщине обещали помочь расширить территорию дома.

«В этом туре длиною 20 тыс. км мы постараемся обеспечить жильем около 50 семей. Наша цель – вывести людей из состояния иждивенчества, вселить в них уверенность и предоставить им больше возможностей в вопросах образования, трудоустройства и предпринимательства. Также мы хотим укрепить нашу волонтерскую сеть по стране. Хотим, чтобы Asar Joly объединил широкие массы населения вокруг добра и патриотизма», – отметил Асхат Нурмашев, член Совета по молодёжной политике при Президенте РК, руководитель фонда Asar Ume.

Стоит отметить, что дом Евгении Васильевой стал 11-м по счету, который Asar Ume подарил жителям Карагандинской области начиная с прошлого года. Всего по Казахстану фонд помог приобрести кров более 400 нуждающимся семьям.

Благотворительный марафон направится из Караганды в Кокшетау.