Благотворительный Фонд «Халык» продолжает акцию «Ел тірегі – ЕЛБАСЫ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благотворительный Фонд «Халык» продолжает акцию «Ел тірегі – ЕЛБАСЫ», передает МИА «Казинформ».

« Масштабная благотворительная акция «Ел тірегі - ЕЛБАСЫ» за короткий срок объединила множество неравнодушных граждан нашей страны. Казахстанцы с большой признательностью и благодарностью отнеслись к предоставленной Фондом продуктовой помощи в марте-апреле 2021 года. Все мы наглядно убедились, насколько важны отзывчивость, милосердие и единство народа. Решением Попечительского совета Благотворительного Фонда «Халык» с 1 июля во всех регионах Казахстана в очередной раз стартовала акция «Ел тірегі - ЕЛБАСЫ». Поддержка будет оказана 20 000 семьям: более 1 млн кг необходимых продуктов на общую сумму 500 млн тенге по 50 килограммов продуктов для каждой семьи: рис, гречка, мука, макароны, растительное масло, тушенка, сахар, чай и конфеты», - сообщили в Фонде.

Продуктовые корзины планируется выдавать семьям, которым Фонд ранее уже оказывал помощь: малообеспеченным, многодетным, а также семьям с детьми с особыми потребностями, оказавшимся в сложном материальном положении.

«Акция «Ел тірегі - ЕЛБАСЫ» получила широкий отклик среди наших соотечественников. Была проделана большая работа, общими усилиями мы смогли предоставить необходимую продуктовую помощь десяткам тысяч семей! И мы знаем, что это не предел наших возможностей! Благотворительная акция Фонда «Халык» будет проходить неоднократно в течение всего 2021 года. Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам и бизнесменам нашей страны – будьте солидарны, не оставайтесь в стороне, присоединяйтесь к нам - поддержите Акцию «Ел тірегі - ЕЛБАСЫ». Вместе мы сможем увеличить масштабы благотворительности!» — говорится в обращении Председателя Попечительского совета БФ «Халык» Динары Кулибаевой.

Инициативу Фонда поддержали волонтеры нашей страны, которые обеспечат в кратчайшие сроки адресную доставку продуктовых корзин до получателей.