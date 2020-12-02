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    Благотворительные акции ко Дню Первого Президента РК провели полицейские ВКО

    2 Декабря 2020, 08:32

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полицейские Восточно-Казахстанской области устроили для малоимущей семьи теплый праздник в канун Дня Первого Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В преддверии знаменательного праздника сотрудники ДП ВКО навестили семью Елены Палкиной, воспитывающей двух несовершеннолетних детей. Узнав о социально-бытовых проблемах, с которыми столкнулась Елена, сотрудники полиции приняли решение оказать женщине посильную помощь.

    «Личной состав поддержал инициативу помочь семье Елены Палкиной, приобрели продукты первой необходимости, а также подарки для детей. Мы очень рады, что в этот праздничный день хоть как-то смогли порадовать маленьких граждан нашей страны. Для нас наивысшая оценка - увидеть неподдельную радость ребенка, ведь детство должно быть счастливым», - сказал начальник управления специальной и мобилизационной подготовки ДП ВКО Мерхат Дюсупов.

    В свою очередь, женщина выразила благодарность за проявленные внимание и заботу.

    Аналогичные благотворительные акции были подержаны и проведены в 10 районах области, где социально уязвимым семьям были собраны социальные пакеты.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Благотворительность
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