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    Благотворительную акцию к 8 марта провели в столичном Доме дружбы

    6 Марта 2021, 15:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Международного женского дня и в рамках «Марафона добрых дел» в столичном Доме дружбы Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» при содействии Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана провел праздничное мероприятие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Ежегодное мероприятие, которое проводится уже десятый год, провели в рамках акции «30 добрых дел», приуроченной к 30-летию Независимости.

    Мероприятие направлено на привлечение внимания общественности к проблемам незрячих людей. С Международным женским днем собравшихся женщин поздравил руководитель общественного объединения «Казахское общество слепых» Ергали Бухаров.

    В ходе благотворительной акции ее участниками организована концертная программа, вручены цветы и 50 памятных подарков. В связи с пандемией в каждом наборе предусмотрены средства личной гигиены, а также сладости.

    Председатель столичного турецкого этнокультурного центра Аскер Пириев выразил пожелания собравшимся и поблагодарил Казахское общество слепых за постоянную поддержку инициативы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Благотворительность Общество
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