Благотворительную акцию для особенных детей организовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями прошла в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздничное мероприятие, посвященное празднованию весеннего праздника Наурыз, организовали в Центре социальных услуг «Парасат».

«В нашем центре каждый день с особыми детьми ведется работа по их адаптации в общество. Комплексная помощь организуется в рамках мультидисциплинарного воздействия, то есть ориентация на личность каждого ребенка. К празднику весны и обновления природы сотрудники и получатели услуг центра организовали театрализованную постановку для наших детей с показом одного из самых красивых казахских свадебных обряда «Беташар». Тем самым мы хотели порадовать наших детей, подарить им атмосферу праздника», - рассказала директор КГУ «Центр социальных услуг «Парасат» управления социального благосостояния города Алматы Лязат Закирбаева.

В ходе мероприятия для всех собравшихся гостей был накрыт праздничный дастархан, с главным угощением - Наурыз коже. Представители Общества Красного Полумесяца ОАЭ вручили продуктовые корзины для малообеспеченных семей, которые воспитывают детей-инвалидов.

Стоит отметить, что в центре получают лечение дети-инвалиды с психоневрологическими патологиями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями.

Центр рассчитан на 300 получателей услуг с различными психоневрологическими заболеваниями, которые не могут посещать детские, дошкольные учреждения, школы и общественные организации.