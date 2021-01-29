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    Благотворительность и волонтерство стали социальной нормой – Бану Нургазиева

    29 Января 2021, 10:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева выступила на расширенном заседании коллегии Министерства информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кризис – время возможностей. Пандемия заставила поменять привычные методы работы. Дистанцированность привела к обновлению формата коммуникаций. И хотя ничто не заменит личного общения, удалось эффективно адаптироваться к новым условиям и сохранить успешные каналы коммуникации», - сказала Бану Нургазиева.

    По ее словам, появилось понимание важности результативности коллективных действий.

    «Благотворительность и волонтерство приняли общенациональный масштаб и стали социальной нормой. Впервые в истории Гражданский форум Казахстана прошел в дистанционном формате как Неделя гражданского общества. Проведение в онлайн-режиме свыше 40 разноформатных диалоговых площадок позволило обеспечить небывалый прежде охват порядка 20 тысяч человек. По итогам форума выработано более 650 рекомендаций, что подтверждает растущую активность гражданского общества», - заключила спикер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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