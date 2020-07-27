Благотворительная деятельность АНК Жамбылской области во время борьбы с коронавирусом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области борьба с коронавирусной инфекцией ведется повсеместно и на должном уровне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

«Местные предприниматели за счет собственных средств закупают в больницы такие аппараты, как искусственная вентиляция легких, кислородный концентратор и др. Крупные предприниматели региона уже собрали денежные средства для местных служб здравоохранения, закупили спецсредства, аппараты ИВЛ, медикаменты и раздают их в больницы области», - говорится в сообщении.

Герой труда Казахстана и член АНК Жамбылской области, генеральный директор ТОО «Казфосфат» Мукаш Ескендиров закупил 10 ИВЛ аппаратов в областную инфекционную больницу на сумму 38 млн тенге.

Член русского культурного центра «Радонеж», волонтер Михаил Платов во всех районных поликлиниках области оказывает помощь в завозе баллонов с кислородом и лекарственных средств. Чуйское районное этнокультурное объединение курдов оказало спонсорскую помощь в размере 300 тысяч тенге на строительство дома для малоимущих семей.

Кроме того, председатель областного узбекского этнокультурного объединения Муминов Бахром обеспечил горячим питанием врачей в отделении реанимации и пульмонологии многопрофильной клинической больницы города Тараза на сумму 200 000 тенге.

Директор ТОО «Golden Compass Jambyl» Изалов Курбан Закиржанович вручил аппараты искусственной вентиляции легких больницам Т.Рыскуловского и Меркенского районов на сумму 12 млн тенге.

Активисты молодежного движения «Жаңғыру жолы» Жамбылской области раздали 7 малообеспеченным семьям мясо весом 50 кг на сумму 100000 тг и оказали помощь матери-одиночке, оставшейся без крова после пожара в размере 500 тыс. тенге.