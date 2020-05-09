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    Благотворительная акция в помощь мактааральцам стартовала в Семее

    9 Мая 2020, 02:12

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее стартовала благотворительная акция в помощь пострадавшим жителям Мактааральского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

    У центральной городской мечети проходит сбор продуктов и предметов первой необходимости. Организаторами благотворительной акции стали филиал ДУМК, фонд «Зекет» и неравнодушные волонтеры.

    «Мы решили помочь пострадавшим. Ведь в свое время, когда в нашем регионе были проблемы, нам так же оказывали помощь изо всех областей страны. ДУМК и фонд «Зекет» для того, чтобы оказать пострадавшим финансовую поддержку, организовали данную акцию. В ней также принимают участие волонтеры города, собирая продукты и одежду для соотечественников. Мы призываем неравнодушных горожан протянуть руку помощи тем, кто сейчас в этом нуждается», - сказал главный имам ДУМК по Семейскому региону Аскар Абитайулы.

    В течение 4-5 дней перед мечетью будут стоять грузовики, которые будут заполняться продуктами и предметами первой необходимости, которые будут приносить неравнодушные семейчане. По мере заполнения, машины будут отправляться в Мактаарал. Приносить можно непортящиеся продукты, одежду, подушки, одеяла и прочие необходимые вещи. Можно также оказать финансовую поддержку, пожертвовав любую сумму в фонд «Зекет».

    Отметим, представители мечети призвали горожан соблюдать нормы карантина и напомнили, что приходить в мечеть следует строго в маске и соблюдать дистанцию.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Туркестанская область Благотворительность
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