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    Благотворительная акция «Подари тепло» проходит в Семее

    13 Октября 2020, 15:09

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее стартовала благотворительная акция «Подари тепло», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

    В инфоцентре сообщили, что организатором выступили ДУМК и фонд «Зекет». Главная ее цель – обеспечить нуждающиеся семьи углем и дровами, ведь в период пандемии множество семей остались без работы и стабильного дохода, а потому приобрести на зиму уголь и дрова стало проблемой.

    «Поступает множество обращений с просьбами помочь с покупкой угля и дров на зиму. Именно с целью помочь малообеспеченным семьям, мы и организовали эту акцию и призываем принять в ней участие всех, кто желает протянуть руку помощи тем, кто в это нуждается. Подобная акция проходит ежегодно, этот год не стал исключением. На данный момент мы собрали около 10 тонн угля. Одной семье выгружается по 2-3 тонны, в дальнейшем, если позволят средства, возможно, будем выделять на одну семью и по 5 тонн», – рассказал член фонда «Зекет», наиб имам центральной мечети Семея Биржан Аманжолов.

    Обеспечить углем и дровами в этом году планируется около ста семей.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Благотворительность Общество
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